Глава МИД Киргизии и его таджикский коллега договорились об оперативном взаимодействии из-за инцидента на границе

Главы внешнеполитических ведомств Киргизии и Таджикистана договорись об оперативном взаимодействии для урегулирования ситуации на киргизско-таджикской границе, где 13 марта пограничники предотвратили два конфликта жителей приграничных сел, для чего было применено оружие, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии.
"14 марта состоялся дополнительный телефонный разговор министра иностранных дел Киргизии Чингиза Айдарбекова с главой внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином", - сообщили в ведомстве, отметив, что министры "обсудили дальнейшие совместные шаги, направленные на урегулирование ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы".
"Стороны договорились держать прямую оперативную связь для согласования совместных действий", - заявили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии сообщили, что 13 марта пограничники Киргизии и Таджикистана в Баткенской области предотвратили два конфликта жителей двух приграничных сел, расположенных по обе стороны киргизско-таджикской государственной границы. Причиной конфликта стало строительство киргизской стороной объездной дороги Аксай-Тамдык.
Для локализации конфликтующих сторон киргизские и таджикские пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, в результате чего один человек получил ранения. Несмотря на это жители продолжили вести себя агрессивно, в результате чего был подожжено нежилое строение, сгорела легковая автомашина и прицеп к грузовому автомобилю. Также местные жители киргизских и таджикских сел перекрыли автодороги Баткен-Лейлек (Киргизия) и Исфара-Ворух (Таджикистан).
Со своей стороны таджикские СМИ со ссылкой на пресс-службу погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщили, что в результате инцидента один гражданин Таджикистана погиб, несколько человек получили ранения. Таджикская сторона считает виновной в инциденте на киргизско-таджикской границе главу селения Аксай Баткенского района Киргизии.
Ситуацию на киргизско-таджикской границе в четверг на пленарном заседании в закрытом режиме обсудили депутаты парламента Киргизии.
Лидер фракции Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Иса Омуркулов заявил "Интерфаксу", что "в настоящий момент ситуация на границе стабильная, но напряженная".
"Вопрос требует решения, но кроме мирных переговоров других путей решения вопроса нет", - сказал парламентарий.
Он добавил, что "приграничный вопрос является проблемным, в связи с тем парламент должен отнестись к нему ответственно, рассмотреть ответственность руководителей".
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая в четверг на встрече с послами республики, заявил о необходимости "завершения процессов делимитации государственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном".
Местность Таш-Тушмук Баткенской области, где 13 марта произошел конфликт, граничит с расположенным на территории Киргизии таджикским анклавом Ворух.
Местность относится к неописанным участкам госграницы со сложным рельефом и особенностью расположения домов, стоящих в шахматном порядке.
Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр, из них из них 583 уже описаны, к описанию оставшихся участков комиссии планировали приступить в этом году.
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