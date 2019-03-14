Эстония поддерживает отсрочку выхода Великобритании из ЕС

Правительство Эстонии на заседании в четверг прияло решение предоставить Великобритании отсрочку по выходу из ЕС.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров, правительство согласилось по просьбе министра иностранных дел Свена Миксера (Sven Mikser) включить в повестку дня внеочередной пункт - относительно Brexit.
Он мотивировал это тем, что интересам Эстонии отвечает организованный выход Великобритании из ЕС, минимизация его негативных последствий и дальнейшая эффективная работа Евросоюза.
"Чтобы достичь этого, мы готовы рассмотреть продление предусмотренного статьей 50 договора Европейского союза, если Соединенное Королевство выступит с соответствующим ходатайством", - говорится в постановлении правительства.
В нем также отмечается, что Эстония хочет сохранить "разностороннее сотрудничество, прежде всего в экономике, внешней политике, сфере безопасности и обороны".
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.
В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое премьером Терезой Мэй с Брюсселем. Затем, в среду, депутаты Палаты общин проголосовали за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.
В четверг 14 марта британская Палата общин проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.
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