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Дальнее зарубежье 14.03.2019 17:05

Эстония поддерживает отсрочку выхода Великобритании из ЕС

Правительство Эстонии на заседании в четверг прияло решение предоставить Великобритании отсрочку по выходу из ЕС.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров, правительство согласилось по просьбе министра иностранных дел Свена Миксера (Sven Mikser) включить в повестку дня внеочередной пункт - относительно Brexit.

Он мотивировал это тем, что интересам Эстонии отвечает организованный выход Великобритании из ЕС, минимизация его негативных последствий и дальнейшая эффективная работа Евросоюза.

"Чтобы достичь этого, мы готовы рассмотреть продление предусмотренного статьей 50 договора Европейского союза, если Соединенное Королевство выступит с соответствующим ходатайством", - говорится в постановлении правительства.

В нем также отмечается, что Эстония хочет сохранить "разностороннее сотрудничество, прежде всего в экономике, внешней политике, сфере безопасности и обороны".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое премьером Терезой Мэй с Брюсселем. Затем, в среду, депутаты Палаты общин проголосовали за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

В четверг 14 марта британская Палата общин проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]