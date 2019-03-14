Дамаск перебросил на север Сирии элитные войсковые части в преддверии возможного наступления в Идлибе - СМИ

Сирийская арабская армия на нынешней неделе развернула силы 5-го штурмового корпуса в северной части провинции Хама, готовясь к предстоящему наступлению в Идлибе на позиции джихадистов, сообщило в четверг ливанское издание "Аль-Масдар", ссылаясь на военный источник в Дамаске.

По его данным, 5-й штурмовой корпус, который является одним из самых боеспособных соединений сирийский армии, размещен на передовых рубежах в северной части Хамы, где уже находится 4-я бронетанковая дивизия и формирования спецназа "Силы Тигра", которые также будут задействованы в предстоящих операциях.

Издание отмечает, что 5-й корпус Сирийской арабской армии доказал свою высокую эффективность в крупных сражениях с повстанцами-джихадистами и боевиками "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). Он был сформирован в 2016 году. Подготовка его личного состава проходила при содействии российских военных.

Сирийский военный источник также сообщил, что высшее командование Сирийской арабской армии планирует в ближайшие несколько дней направить дополнительные войска на передовые позиции в провинции Хама.

В частности, речь идет о 3-м и 7-м корпусах Сирийской арабской армии, а также бригаде "Аль-Кудс", состоящей из палестинских добровольцев. Они должны будут действовать из районов восточной и северной Сирии на линиях фронта в провинции Идлиб.