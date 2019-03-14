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Дальнее зарубежье 14.03.2019 17:17

НАТО ставит будущее отношений с Россией в зависимость от изменения ее позиции

Начавшееся с событий на Украине в 2014 году дестабилизирующее поведение России продолжилось и в 2018 году, говорится в годовом отчете за прошлый год генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"На Брюссельском саммите руководители стран НАТО подтвердили, что природа отношений альянса с Россией будет связана с ясным и конструктивным изменением в действиях этой страны, которое продемонстрирует уважение ею международного права и ответственность", - говорится в документе, распространенном в четверг штаб-квартирой организации в Брюсселе.

В докладе перечисляются приписываемые действиям России события: "инцидент в Солсбери" в марте 2018 года, попытка хакерской атаки против ОЗХО в октябре того же года в Нидерландах, инцидент с украинскими военными кораблями близ Керченского пролива в ноябре, объявление министрами иностранных дел НАТО разработки Россией ракеты 9М729 как нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Политика НАТО в отношении России, сообщается в документе, по-прежнему строится на обороне и диалоге.

"Альянс придерживается твердой позиции, основанной на двойном подходе, объединяющем, с одной стороны, сдерживание и надежную оборону, с другой - целенаправленный и содержательный периодический диалог с Россией", - напоминается в докладе.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, НАТО, РОССИЯ, ДОКЛАД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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