НАТО ставит будущее отношений с Россией в зависимость от изменения ее позиции

Начавшееся с событий на Украине в 2014 году дестабилизирующее поведение России продолжилось и в 2018 году, говорится в годовом отчете за прошлый год генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"На Брюссельском саммите руководители стран НАТО подтвердили, что природа отношений альянса с Россией будет связана с ясным и конструктивным изменением в действиях этой страны, которое продемонстрирует уважение ею международного права и ответственность", - говорится в документе, распространенном в четверг штаб-квартирой организации в Брюсселе.
В докладе перечисляются приписываемые действиям России события: "инцидент в Солсбери" в марте 2018 года, попытка хакерской атаки против ОЗХО в октябре того же года в Нидерландах, инцидент с украинскими военными кораблями близ Керченского пролива в ноябре, объявление министрами иностранных дел НАТО разработки Россией ракеты 9М729 как нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности.
Политика НАТО в отношении России, сообщается в документе, по-прежнему строится на обороне и диалоге.
"Альянс придерживается твердой позиции, основанной на двойном подходе, объединяющем, с одной стороны, сдерживание и надежную оборону, с другой - целенаправленный и содержательный периодический диалог с Россией", - напоминается в докладе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»