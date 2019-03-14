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Транспорт и связь 14.03.2019 14:08

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ

Росавиация закрыла небо РФ для лайнеров Boeing 737 MAX, сообщил глава ведомства Александр Нерадько журналистам в четверг.

"Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM для всех, кто летает о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", - сказал глава Росавиации, уточнив, что запрет касается модификаций Boeing 737 MAX 8 и 9.

Вместе с тем, по его словам, "ни вчера, ни позавчера самолеты этого типа полеты над территорией РФ не осуществляли".

Решение о снятии запрета, добавил А.Нерадько, будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".

Как сообщалось, 10 марта Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в октябре 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море также вскоре после вылета. Тогда погибли все 189 человек, находившихся на борту.

После этого ряд стран одна за другой начали вводить временный запрет на эксплуатацию Boeing-737 MAX. Среди них страны-члены ЕС, ОАЭ, Турция, Австралия, США. По данным сервиса Flightradar24, в настоящий момент эксплуатация всех самолетов семейства прекращена.

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Тэги: РОССИЯ, BOEING, ПОЛЕТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]