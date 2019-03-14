Президенты Азербайджана и Афганистана обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и торговли

Азербайджан и Афганистан подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных сферах, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Документы подписаны по итогам двусторонней встречи президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Афганистана Ашрафа Гани в четверг в Баку.

В частности, стороны подписали «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере культуры», межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ИКТ. Также подписан Меморандум о намерениях между железнодорожными ведомствами двух стран.

И.Алиев и А.Гани на встрече обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений, в том числе по перспективам экономического сотрудничества.

«По мнению И.Алиева визит главы афганского государства создает новые возможности для двустороннего сотрудничества в экономике, торговле, энергетике, транспорте и других областях», - отмечается в информации.

Президенты высоко отметили вклад Азербайджана в обеспечение мира, безопасности и стабильности в Афганистане.

А.Гани поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку транспортного проекта Лапис-Лазули.

Р.Бабаев