Заместитель лидера движения "Талибан" Мулла Гани Барадар выразил удовлетворение итогами завершившихся в начале этой недели 16-дневных переговоров в Дохе талибов и спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.
В интервью, которое озвучил в четверг представитель талибов Забиулла Муджахид, Мулла Барадар отметил "существенный прогресс, достигнутый на переговорах" и выразил надежду, что "дальнейшее продвижение вперед будет сделано в будущем", сообщило афганское телевидение.
Мулла Барадар возглавляет политический офис талибов в столице Катара, где проходят переговоры делегаций США и радикального движения.
Он также выразил надежду, что политические лидеры Афганистана "не будут выступать против "Талибана".
Ранее на этой неделе З.Халилзад сообщил, что переговоры в Катаре способствовали улучшению условий для достижения мира.
"Только что завершился марафонский раунд переговоров с талибами в Дохе. Появилось больше предпосылок для достижения мира. Очевидно, что обе стороны хотят положить конец войне. Несмотря на взлеты и падения, мы развивали ситуацию в нужном направлении и добились реальных успехов", - написал он в Twitter.
Спецпредставитель США отметил, что для достижения мира необходимо соглашение, которое охватит четыре пункта: гарантии противодействия терроризму, вывод войск (США из Афганистана - ИФ), межафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня.
"В ходе переговоров в январе мы достигли принципиальной договоренности по этим элементам, сейчас мы согласовали проект соглашения по первым двум. Когда будет окончательно доработано соглашение о сроках вывода (войск - ИФ) и мерах противодействия терроризму, тогда талибы и другие афганцы, включая правительство, начнут внутриафганские переговоры вокруг политического урегулирования и всеобъемлющего прекращения огня", - отметил американский дипломат.
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