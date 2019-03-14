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СНГ 14.03.2019 14:42

Военные стран СНГ будут сотрудничать в сфере беспилотников

Страны СНГ намерены сотрудничать в сфере применения беспилотной авиации и противодействия беспилотникам, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на закрытии заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил государств Содружества.

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он.

По словам В.Герасимова, на заседании также обсуждены вопросы подготовки военных кадров, топографического обеспечения вооруженных сил государств СНГ и развития взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

"Заседание Комитета начальников штабов подтвердило, что военное сотрудничество в формате СНГ имеет хорошие перспективы и динамику развития",- отметил В.Герасимов.

В заседании участвовали делегации генеральных штабов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

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Тэги: СНГ, ВОЕННЫЕ, БЕСПИЛОТНИКИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]