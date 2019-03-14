Азербайджан проводит прогнозируемую внешнюю политику с учетом изменений в мире – президент Алиев

Азербайджан проводит независимую, прогнозируемую и стабильную внешнюю политику, основывающуюся на национальных интересах, заявил президент Ильхам Алиев.

«В нашей внешней политике нет изменений. Здесь не может быть речи о какой-то новой политике. Однако, естественно, ситуация в мире меняется, и наши внешнеполитические инициативы согласуются с ними», - подчеркнул И.Алиев в своем выступлении на Международном форуме «Седьмой глобальный бакинский форум-2019 - Новая внешняя политика» в четверг в Баку.

Тем не менее, по его словам, внешняя политика Азербайджана является «стабильной, прогнозируемой и независимой, основывающейся на собственных национальных интересах».

По его словам, выстраивание тесных отношений со всеми странами является приоритетом внешнеполитического курса Баку. «Эта политика направлена на партнерство, взаимное сотрудничество и обеспечение региональной стабильности. Что касается направлений нашей внешней политики, то, естественно, мы выступали с различными инициативами. Мы еще более усилили отношения с нашими традиционными партнерами и, одновременно, наладили мосты с новыми друзьями», - подчеркнул И.Алиев.

Президент отметил, что для Азербайджана, как и для любого другого государства, основным приоритетом являются отношения с соседними странами. «С этой точки зрения наши отношения с соседями еще более усилились. Нам удалось создать атмосферу эффективного сотрудничества, построить сотрудничество на основе взаимного уважения. Мы наладили мосты в сферах транспорта, энергетической безопасности, торговли и инвестиций. Естественно, это стало возможным благодаря нашему традиционному сотрудничеству», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев, Ф.Исазаде