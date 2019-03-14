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СНГ 14.03.2019 15:03

Лукашенко хочет, чтобы президентские и парламентские выборы в Белоруссии прошли как праздник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что предстоящие выборы в стране должны пройти как праздник, сообщила пресс-службе главы государства.

По ее информации, принимая в четверг с докладом главу Администрации президента Наталью Кочанову, А.Лукашенко "упомянул и будущие электоральные кампании, подчеркнув, что предстоящие два года не должны ввергнуть страну в какие-то потрясения, а сами выборы, и одни, и другие, должны пройти как праздник".

"Но к этому надо подготовиться. В ЦИК всего ничего человек. Поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь, наверху, - Администрации президента. Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя. Пусть занимается экономикой. Это главное. Не надо этого скрывать, мы должны готовиться к выборам и президентским, и парламентским", - сказал А.Лукашенко.

Срок полномочий президента Белоруссии истекает летом 2020 года, парламента - осенью 2020 года. Центризбирком республики пока не знает, какая из избирательных кампаний пройдет в текущем году, но одна из них состоится в конце года. В компетенцию ЦИК не входит назначение очередности выборов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]