Лукашенко хочет, чтобы президентские и парламентские выборы в Белоруссии прошли как праздник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что предстоящие выборы в стране должны пройти как праздник, сообщила пресс-службе главы государства.
По ее информации, принимая в четверг с докладом главу Администрации президента Наталью Кочанову, А.Лукашенко "упомянул и будущие электоральные кампании, подчеркнув, что предстоящие два года не должны ввергнуть страну в какие-то потрясения, а сами выборы, и одни, и другие, должны пройти как праздник".
"Но к этому надо подготовиться. В ЦИК всего ничего человек. Поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь, наверху, - Администрации президента. Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя. Пусть занимается экономикой. Это главное. Не надо этого скрывать, мы должны готовиться к выборам и президентским, и парламентским", - сказал А.Лукашенко.
Срок полномочий президента Белоруссии истекает летом 2020 года, парламента - осенью 2020 года. Центризбирком республики пока не знает, какая из избирательных кампаний пройдет в текущем году, но одна из них состоится в конце года. В компетенцию ЦИК не входит назначение очередности выборов.
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