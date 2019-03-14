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Происшествия 14.03.2019 15:08

Азербайджанские таможенники предотвратили транзит метамфетамина на $5,6 млн из Ирана в Украину

Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный транзитный провоз из Ирана в Украину психотропных веществ стоимостью 9,5 млн манатов ($5,59 млн), сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

«Среди перевозимых в грузовом автомобиле марки DAF товаров сотрудниками Астаринского таможенного поста были обнаружены 12 картонных коробок с 56,363 кг метамфетамина, стоимость которого на «черном рынке» оценивается в 9,5 млн манатов», - говорится в сообщении.

Психотропные вещества перевозились в автомобиле, принадлежащем компании «Pardis Ceram Pajh CO», базирующейся в иранском городе Астара, и предназначались для украинской компании «Architectuar Decor».

«Контрабандный груз удалось выявить с помощью специально обученной собаки и специального оборудования», - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев

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Тэги: ИРАН, МЕТАМФЕТАМИН, ТАМОЖНЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]