Азербайджанские таможенники предотвратили транзит метамфетамина на $5,6 млн из Ирана в Украину

Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный транзитный провоз из Ирана в Украину психотропных веществ стоимостью 9,5 млн манатов ($5,59 млн), сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

«Среди перевозимых в грузовом автомобиле марки DAF товаров сотрудниками Астаринского таможенного поста были обнаружены 12 картонных коробок с 56,363 кг метамфетамина, стоимость которого на «черном рынке» оценивается в 9,5 млн манатов», - говорится в сообщении.

Психотропные вещества перевозились в автомобиле, принадлежащем компании «Pardis Ceram Pajh CO», базирующейся в иранском городе Астара, и предназначались для украинской компании «Architectuar Decor».

«Контрабандный груз удалось выявить с помощью специально обученной собаки и специального оборудования», - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев