Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран-членов альянса нет единства относительно проекта газопровода "Северный поток-2", и общей позиции в данном случае нет.
"У НАТО нет позиции по "Северному потоку-2", и, как я говорил раньше, у союзников по НАТО есть разные мнения на этот счет", - сказал он в четверг в Брюсселе.
Он подчеркнул, что для него, как для генсека НАТО, было бы неправильно высказывать частное мнение по данному поводу.
В то же время он указал на важность обеспечения энергетической безопасности стран НАТО и диверсификации поставок энергоресурсов для того, чтобы добиться увеличения устойчивости "энергетических систем" альянса.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»