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ТЭК 14.03.2019 15:20

Мнения стран-членов НАТО по "Северному потоку-2" расходятся - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран-членов альянса нет единства относительно проекта газопровода "Северный поток-2", и общей позиции в данном случае нет.

"У НАТО нет позиции по "Северному потоку-2", и, как я говорил раньше, у союзников по НАТО есть разные мнения на этот счет", - сказал он в четверг в Брюсселе.

Он подчеркнул, что для него, как для генсека НАТО, было бы неправильно высказывать частное мнение по данному поводу.

В то же время он указал на важность обеспечения энергетической безопасности стран НАТО и диверсификации поставок энергоресурсов для того, чтобы добиться увеличения устойчивости "энергетических систем" альянса.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]