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Внешняя политика 14.03.2019 15:24

Додон пригласил Алиева с визитом в Молдову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев до конца 2019 года может посетить с визитом Молдову, заявил молдавский президент Игорь Додон журналистам в четверг в Баку.

Президенты Азербайджана и Молдовы провели в четверг встречу в Баку.

"Мною было сделано предложение И.Алиеву совершить визит в Молдову. Возможно, до конца текущего года И.Алиев посетит Молдову", - сказал И.Додон, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в рамках визита азербайджанский лидер, возможно, примет участие в открытии социального объекта в Гагаузской автономии Молдовы.

И.Додон добавил необходимость проведения заседания азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая давно не собиралась. «Возможно, заседание МПК состоится в рамках визита И.Алиева в Молдову, если у нас сформируется правительство и не будет досрочных парламентских выборов", - подчеркнул президент Молдовы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, МОЛДОВА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]