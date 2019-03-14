Додон пригласил Алиева с визитом в Молдову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев до конца 2019 года может посетить с визитом Молдову, заявил молдавский президент Игорь Додон журналистам в четверг в Баку.

Президенты Азербайджана и Молдовы провели в четверг встречу в Баку.

"Мною было сделано предложение И.Алиеву совершить визит в Молдову. Возможно, до конца текущего года И.Алиев посетит Молдову", - сказал И.Додон, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в рамках визита азербайджанский лидер, возможно, примет участие в открытии социального объекта в Гагаузской автономии Молдовы.

И.Додон добавил необходимость проведения заседания азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая давно не собиралась. «Возможно, заседание МПК состоится в рамках визита И.Алиева в Молдову, если у нас сформируется правительство и не будет досрочных парламентских выборов", - подчеркнул президент Молдовы.

Ф.Исазаде