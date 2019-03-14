Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется у $67,5 за баррель

Нефтяной рынок перешел к слабому снижению в ходе торгов в четверг на слухах, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:38 опустились на $0,05 (0,07%) - до $67,50 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к указанному времени на $0,16 (0,27%) - до $58,1 за баррель.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, встреча глав США и Китая для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, состоится не в марте, а не ранее апреля.

Такие новости повысили опасения, что торговые переговоры между двумя экономиками мира могут затянуться или вовсе провалиться, что станет негативным фактором для глобального спроса на нефть.

Тем временем накануне цены на нефть подскочили до максимальных отметок за четыре месяца на данных, что товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей. До этого Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.