Еще один таджик погиб, двое ранены в новом инциденте на киргизско-таджикской границе - СМИ

Один гражданин Таджикистана убит, еще двое получили ранения в четверг в результате нового инцидента на киргизско-таджикской границе, в таджикском эксклаве Ворух на киргизской территории, сообщает интернет-издание "Азия-Плюс" со ссылкой на местных жителей.

"От пули граждан Киргизии погиб гражданин Таджикистана, ещё двое ранены", - сообщило издание со ссылкой на жителей Воруха.

По словам очевидцев, инцидент произошел в 15:10 по местному времени (14:10 ), огонь по гражданам Таджикистана открыли вооруженные граждане Кыргызстана.

"Они открыли огонь в селе Точикон джамоата Ворух. В результате один человек - 37-летний Рафоиддин Тешаев - погиб, еще двое ранены, их доставили в больницу", - сообщил местный житель.

Накануне в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии сообщили, что 13 марта пограничники Киргизии и Таджикистана в Баткенской области (юг Киргизии) предотвратили конфликт жителей двух приграничных сел, расположенных по обе стороны киргизско-таджикской государственной границы. Причиной конфликта стало строительство киргизской стороной объездной дороги Аксай - Тамдык.

Для локализации конфликтующих сторон киргизские и таджикские пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, в результате чего один человек получил ранения. Несмотря на это жители продолжили вести себя агрессивно, в результате чего был подожжено нежилое строение, сгорела легковая автомашина и прицеп к грузовому автомобилю. Также местные жители киргизских и таджикских сел перекрыли автодороги Баткен-Лейлек (Киргизия) и Исфара-Ворух (Таджикистан).

Со своей стороны таджикские СМИ со ссылкой на пресс-службу погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщили, что в результате инцидента один гражданин Таджикистана погиб, несколько человек получили ранения. Таджикская сторона считает виновной в инциденте на киргизско-таджикской границе главу селения Аксай Баткенского района Киргизии.

Подразделения Государственной пограничной службы, дислоцированные в Баткенской области Киргизии, были переведены на усиленный вариант охраны границы.

Местность Таш-Тушмук Баткенской области, где 13 марта произошел конфликт, граничит с расположенным на территории Киргизии таджикским эксклавом Ворух.

Таш-Тушмук относится к неописанным участкам госграницы со сложным рельефом и особенностью расположения домов, стоящих в шахматном порядке.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр, из них из них 583 уже описаны, к описанию оставшихся участков комиссии планировали приступить в 2019 году.