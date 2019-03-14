НАТО обеспокоена нарушением Москвой Договора по открытому небу

Страны-члены НАТО выказывают опасения в связи нарушением российской стороной Договора по открытому небу и призывают Москву придерживаться взятых на себя обязательств в рамках различных международных договоров.

"По-прежнему сохраняется беспокойство в связи с Договором по открытому небу, который Россия продолжает нарушать, в том числе по части полетов над районом Калининграда", - говорится в ежегодном докладе НАТО.

В нем отмечается, что НАТО призывает помимо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности соблюдать и другие международные военные договоры.

Так, в докладе указано, что неисполнение Россией в течение долгого времени положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подрывает позитивные результаты от действия других инструментов в сфере контроля над вооружениями.

"Союзники (по НАТО - ИФ) продолжают указывать на необходимость соблюдения Россией других ключевых соглашений о контроле над обычными вооружениями, таких как Будапештский меморандум и Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые устанавливают принципы отношений между государствами в евроатлантическом регионе и формируют основу для ОБСЕ", - говорится в докладе.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

Между тем в рамках Договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в четверг совершил наблюдательный полет над Иркутской областью, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T вылетел для выполнения миссии над территорией России с авиабазы в Японии. Затем он совершил посадку в Хабаровске для того, чтобы взять на борт российских наблюдателей.

Этот же самолет совершил аналогичные полеты над территорией России 23, 25 февраля и 1, 11 и 13 марта. В частности, полеты осуществлялись над Забайкальским краем. Они стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.