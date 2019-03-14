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ТЭК 14.03.2019 16:01

ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2018г и 2019г на 40 тыс. б/с

ОПЕК чуть понизила оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, говорится в мартовском отчете картеля.

Так, теперь отмечается, что спрос на нефть в 2018 году вырос на 1,43 млн баррелей в сутки - до 98,72 млн б/с - по сравнению с предыдущей оценкой роста спроса в 1,47 млн б/с.

В 2019 году, ожидает ОПЕК, спрос на нефть вырастет на 1,24 млн б/с и составит 99,96 млн б/с, в то время как ранее этот показатель в целом по году ожидался на уровне 100 млн б/с. При этом ОПЕК отмечает, что во второй половине 2019 года мировой спрос на нефть превысит эту отметку.

Согласно отчету, по предварительным данным, мировые запасы нефти в январе выросли на 22,1 млн баррелей - до 2 млрд 880 млн баррелей. "Это на 4,3 млн баррелей выше, чем год назад, и на 19,1 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти превышали показатель на 47 млн баррелей, а нефтепродукты были на 27 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", - говорится в отчете.

ОПЕК также приводит сравнение запасов в контексте дней форвардного покрытия - коммерческие запасы в январе выросли на 0,5 дня - до уровня 60,1 дня, что на 0,3 дня ниже показателя того же периода прошлого года и на 0,9 дня ниже среднего пятилетнего уровня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]