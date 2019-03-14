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ТЭК 14.03.2019 16:14

ОПЕК в феврале снизила нефтедобычу на 221 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 106%

ОПЕК в феврале текущего года снизил добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 221 тыс. баррелей в сутки - до 30,55 млн б/с, говорится в отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников.

Второй месяц подряд значительное сокращение демонстрирует Саудовская Аравия: в феврале ее добыча снизилась на 86 тыс. б/с - до 10,087 млн б/с. По данным Саудовской Аравии, представленным в ОПЕК, добыча снизилась по сравнению с январем на 106 тыс. б/с и составила в среднем 10,136 млн б/с.

Ирак, который в течение двух предыдущих лет ни разу не выполнил договоренности с ОПЕК+, в феврале снизил добычу по сравнению с октябрем 2018 года на 20 тыс. б/с - до 4,633 млн б/с, выполнив обязательства всего на 14%. По сравнению с январем сокращение добычи Ирака составило 70 тыс. б/с.

Добыча нефти в Иране, который не участвует в новой сделке ОПЕК+, подросла по сравнению с январем на 12 тыс. б/с и составила 2,743 млн б/с. Наибольшее снижение добычи показала Венесуэла, не участвующая в сделке - на 142 тыс. б/с, до 1,008 млн б/с. Сама же страна отчиталась о снижении на 56 тыс. б/с. Ливия, которая тоже была исключена из сделки в прошлом месяце увеличила добычу на 23 тыс. б/с - до 96 тыс. б/с.

Между тем, Нигерия, получившая освобождение в рамках предыдущего соглашения, но включенная в новое, в феврале увеличила производство нефти на 10 тыс. б/с по сравнению с январем. По сравнению с октябрем 2018 года страна слегка нарастила добычу - на 3 тыс. б/с, вместо того, чтобы снизить ее по договоренностям на 53 тыс. б/с.

В целом, согласно расчетам "Интерфакса", сделанным на основе опубликованных картелем квот, ОПЕК в феврале выполнил сделку на 106%, убрав с рынка 857 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года.

С 1 января 2017 года 24 страны ОПЕК+ удерживали добычу нефти на уровне октября 2016 года, что позволило снизить излишки запасов нефти в мире и стабилизировать цену.

Предполагалось, что сделка закончится в конце 2018 года, но успехи США на нефтяном рынке и негативные прогнозы относительно спроса на нефть вынудили участников соглашения заключить новую сделку. С 1 января 2019 года 11 стран ОПЕК и 10 стран не-ОПЕК снижают добычу на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Всего страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, СДЕЛКА


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