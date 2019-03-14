Минск закрыл свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Белоруссия присоединилась к директиве Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) по приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, сообщили в департаменте по авиации Минтранса.

"В качестве меры предосторожности EASA ввело в действие директиву о летной годности, которая вступила в силу с 19:00 UTC 12.03.2019 и приостанавливает все полеты всех самолетов Boeing моделей 737 MAX8 и 737 MAX9 в Европе. Кроме того, EASA опубликовало директиву по безопасности, действующую с 19:00 UTC 12.03.2019, которая приостанавливает все коммерческие рейсы, выполняемые операторами третьих стран внутри или за пределами Европейского Союза на вышеупомянутых типах самолетов", - отметили в департаменте.

"Директивы летной годности в отношении самолетов модели Boeing 737 MAX8 и 737 MAX9, выпущенные Федеральной авиационной администрацией США (FAA), а также EASA, введены в действие в гражданской авиации Республики Беларусь", - продолжили в департаменте.

Авиационные власти Белоруссии "внимательно отслеживает официальные консультации между EASA и FAA, а также постоянно анализирует поступающую из различных организаций и источников информацию об обстоятельствах катастрофы, произошедшей 10 марта 2019 с воздушным судном Boeing 737 МАХ8 авиакомпании "Ethiopian Airlines", - добавили там.

Как уточнили в департаменте, в настоящее время воздушные суда данной модели в гражданской авиации Белоруссии не эксплуатируются.

Как сообщалось, 10 марта Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в октябре 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море также вскоре после вылета. Тогда погибли все 189 человек, находившихся на борту.

После этого ряд стран одна за другой начали вводить временный запрет на эксплуатацию Boeing-737 MAX. Среди них страны-члены ЕС, ОАЭ, Турция, Австралия, США. По данным сервиса Flightradar24, в настоящий момент эксплуатация всех самолетов семейства прекращена.