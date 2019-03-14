Президенты Азербайджана и Черногории обсудили проекты в сфере энергетики и туризма

Президент Черногории Мило Джуканович пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Подгорицу.
"Я предложил И.Алиеву совершить визит в Черногорию. Когда он состоится, пока неизвестно", - сказал М.Джуканович журналистам в четверг в Баку.
По его словам, президенты на встрече в четверг обсудили двусторонние отношения. "Мы провели содержательный разговор. Отношения между Черногорией и Азербайджаном отличные. Они основаны на дружбе, мы дополняем их новыми возможностями для дальнейшего развития", - сказал он.
М.Джуканович подчеркнул, что в центре внимания двух стран находятся вопросы туристического и энергетического сотрудничества. "Мы обсудили реализацию туристического проекта и транспортировку каспийского газа в Черногорию посредством Ионо-Адриатического газопровода (IAP)", - добавил он.
Как сообщалось ранее, первый этап многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо будет открыт в 2019 году. Проект реализует азербайджанская Azmont İnvestments, инвестиции в него оцениваются в 650 млн евро.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»