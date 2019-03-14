Президенты Азербайджана и Черногории обсудили проекты в сфере энергетики и туризма

Президент Черногории Мило Джуканович пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Подгорицу.

"Я предложил И.Алиеву совершить визит в Черногорию. Когда он состоится, пока неизвестно", - сказал М.Джуканович журналистам в четверг в Баку.

По его словам, президенты на встрече в четверг обсудили двусторонние отношения. "Мы провели содержательный разговор. Отношения между Черногорией и Азербайджаном отличные. Они основаны на дружбе, мы дополняем их новыми возможностями для дальнейшего развития", - сказал он.

М.Джуканович подчеркнул, что в центре внимания двух стран находятся вопросы туристического и энергетического сотрудничества. "Мы обсудили реализацию туристического проекта и транспортировку каспийского газа в Черногорию посредством Ионо-Адриатического газопровода (IAP)", - добавил он.

Как сообщалось ранее, первый этап многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо будет открыт в 2019 году. Проект реализует азербайджанская Azmont İnvestments, инвестиции в него оцениваются в 650 млн евро.

Ф.Исазаде