Джаферович пригласил президента Алиева посетить с официальным визитом Боснию

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить официальный визит в Сараево, сообщает сайт главы государства.

Ш.Джаферович на встрече с И.Алиевым в четверг в Баку рассказал о поддержке территориальной целостности Азербайджана и о принятии документа, осуждающего Ходжалинский геноцид

В свою очередь, И.Алиев поблагодарил Ш.Джаферовича за принятие резолюции, осуждающей Ходжалинский геноцид, и подчеркнул важность развития сотрудничества между Баку и Сараево.

А. Мамедов