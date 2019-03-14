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Внешняя политика 14.03.2019 16:57

Джаферович пригласил президента Алиева посетить с официальным визитом Боснию

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить официальный визит в Сараево, сообщает сайт главы государства.

Ш.Джаферович на встрече с И.Алиевым в четверг в Баку рассказал о поддержке территориальной целостности Азербайджана и о принятии документа, осуждающего Ходжалинский геноцид

В свою очередь, И.Алиев поблагодарил Ш.Джаферовича за принятие резолюции, осуждающей Ходжалинский геноцид, и подчеркнул важность развития сотрудничества между Баку и Сараево.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, БОСНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]