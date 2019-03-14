Джаферович пригласил президента Алиева посетить с официальным визитом Боснию

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить официальный визит в Сараево, сообщает сайт главы государства.
Ш.Джаферович на встрече с И.Алиевым в четверг в Баку рассказал о поддержке территориальной целостности Азербайджана и о принятии документа, осуждающего Ходжалинский геноцид
В свою очередь, И.Алиев поблагодарил Ш.Джаферовича за принятие резолюции, осуждающей Ходжалинский геноцид, и подчеркнул важность развития сотрудничества между Баку и Сараево.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»