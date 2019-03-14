Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9242 RUR   0.026 GBR   2.2511 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.26 1.39 Brent 67.55 0.88

Погода в Баку

  ночь день

Социум 14.03.2019 17:15

Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» и Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) подписали в четверг Меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения большей доступности столичной подземки для граждан с инвалидностью.

Документ подписали замглавы МТСЗН Анар Алиев и замначальника метрополитена Хидаят Мамедов, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Данный документ направлен на создание условий для поездок в метро граждан с физическими недостатками. Меморандум предусматривает реализацию проекта социальной направленности «Доступное метро». Таким образом, МТСЗН и ЗАО «Бакинский метрополитен» готовы сделать подземку удобным видом транспорта для граждан с инвалидностью.

Стороны также планируют разработку новых проектов в этом направлении.

«В 18 вагонах имеются специальные места для инвалидов», - сказал Х.Мамедов.

По его словам, с целью обеспечения доступности подземки для граждан с инвалидностью на станциях «фиолетовой» ветки метрополитена установлено специальное оборудование для спуска и подъема указанной категории граждан.

«Аналогичные шаги предпринимаются и на реконструируемых станциях метро, например, Sahil или Bakmil. Кроме того, с целью обеспечения безопасности граждан с инвалидностью для них будут определяться специальные часы пользования метрополитеном. Естественно, речь идет не о «часах пик», когда даже обычные пассажиры сталкиваются с известными трудностями, а о времени относительно свободного доступа граждан с инвалидностью на станции. Помощь им в этом будут оказывать сотрудники метрополитена», - отметил замначальника.

Х.Мамедов подчеркнул, что метрополитен и Минтруда организуют специальные «горячие линии», посредством которых граждане с инвалидностью смогут обращаться со своими предложениями об улучшении качества их обслуживания.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНВАЛИДЫ, МЕТРОПОЛИТЕН, ДОСТУПНОСТЬ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]