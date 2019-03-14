Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» и Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) подписали в четверг Меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения большей доступности столичной подземки для граждан с инвалидностью.
Документ подписали замглавы МТСЗН Анар Алиев и замначальника метрополитена Хидаят Мамедов, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Данный документ направлен на создание условий для поездок в метро граждан с физическими недостатками. Меморандум предусматривает реализацию проекта социальной направленности «Доступное метро». Таким образом, МТСЗН и ЗАО «Бакинский метрополитен» готовы сделать подземку удобным видом транспорта для граждан с инвалидностью.
Стороны также планируют разработку новых проектов в этом направлении.
«В 18 вагонах имеются специальные места для инвалидов», - сказал Х.Мамедов.
По его словам, с целью обеспечения доступности подземки для граждан с инвалидностью на станциях «фиолетовой» ветки метрополитена установлено специальное оборудование для спуска и подъема указанной категории граждан.
«Аналогичные шаги предпринимаются и на реконструируемых станциях метро, например, Sahil или Bakmil. Кроме того, с целью обеспечения безопасности граждан с инвалидностью для них будут определяться специальные часы пользования метрополитеном. Естественно, речь идет не о «часах пик», когда даже обычные пассажиры сталкиваются с известными трудностями, а о времени относительно свободного доступа граждан с инвалидностью на станции. Помощь им в этом будут оказывать сотрудники метрополитена», - отметил замначальника.
Х.Мамедов подчеркнул, что метрополитен и Минтруда организуют специальные «горячие линии», посредством которых граждане с инвалидностью смогут обращаться со своими предложениями об улучшении качества их обслуживания.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»