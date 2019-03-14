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Работой Трампа довольны менее 40% американцев - опрос

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США в марте опустился на четыре процентных пункта до 39%, говорится в опросе Gallup, опубликованном в четверг.

Так, в февральском опросе одобрение действиям Д.Трампа как главы государства выразили 43% опрошенных американцев.

Среди респондентов, поддерживающих Республиканскую партию США, уровень одобрения действий Д.Трампа составил 90%, среди тех, кто симпатизирует демократам - только 4%. Кроме того, среди тех, кто ни одну из партий не поддерживает, уровень одобрения деятельности Д.Трампа составил 33%.

Опрос проводился среди свыше 1 тыс. человек в период с 1 по 10 марта.

Эксперты Gallup отмечают, что на позицию американцев могли повлиять такие события, как саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который завершился досрочно без подписания соглашения и выступления его экс-адвоката Майкла Коэна в Конгрессе. Также издание не исключает влияния ухудшения статистических показателей, в частности, доклад о безработице.

Самого высокого рейтинга - 45% - нынешний американский президент добивался дважды: в первую неделю своей работы на посту и летом 2018 года после первой встречи с Ким Чен Ыном. Самый низкий его рейтинг составлял 35%, он был зафиксирован несколько раз в течение 2017 года.

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Тэги: США, ТРАМП, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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