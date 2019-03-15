Глава МИД ФРГ потрясен нападением на мечети в Новой Зеландии, соболезнует в связи с десятками жертв

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате нападений на мечети в Новой Зеландии.

"Мы глубоко потрясены жестоким преступлением в Крайстчерче. В эти трудные часы мы твердо стоим вместе с нашими новозеландскими друзьями. Все наше сострадание вместе с семьями и друзьями погибших", - написал Х.Маас в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось о стрельбе в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к нападениям.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила гибель 40 человек в результате нападений.