ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом в Украине

ЕС в пятницу объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с событиями в Украине.
Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале ЕС".
"Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.
В опубликованном сообщении, в частности, отмечается, что "решение будет действовать до 15 сентября 2019 года".
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