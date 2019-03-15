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СНГ 15.03.2019 12:15

ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом в Украине

ЕС в пятницу объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с событиями в Украине.

Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

"Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.

В опубликованном сообщении, в частности, отмечается, что "решение будет действовать до 15 сентября 2019 года".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]