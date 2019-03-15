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Дальнее зарубежье 15.03.2019 12:55

Теракт в Новой Зеландии потрясает жестокостью и цинизмом - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в городе Крайстчерч, сообщила пресс-служба Кремля.

"Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все, причастные к этому преступлению, понесут заслуженное наказание", - отметил в телеграмме глава Российского государства.

В.Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.

Ранее в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. Позднее премьер-министр Новой Зеландии Дж.Ардерн подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НОВОЗЕЛАНДИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]