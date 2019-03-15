Теракт в Новой Зеландии потрясает жестокостью и цинизмом - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в городе Крайстчерч, сообщила пресс-служба Кремля.

"Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все, причастные к этому преступлению, понесут заслуженное наказание", - отметил в телеграмме глава Российского государства.

В.Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.

Ранее в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. Позднее премьер-министр Новой Зеландии Дж.Ардерн подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях.