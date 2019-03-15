Валютные резервы Азербайджана в январе-феврале увеличились на 4%

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-феврале 2019 года увеличились на 4,1% - до $46,6 млрд, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
"С начала года стратегически валютные резервы Азербайджана выросли на 4,1%, до $46,6 млрд. Это показывает, что платежный баланс формируется с профицитом", - подчеркнули в Центробанке.
В ЦБ отметили, что ситуация на внешних рынках остается благоприятной. В январе-феврале положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана составило $986,3 млн. При этом экспорт вырос на 42,6%, в том числе ненефтяной экспорт на 16,4%.
"В последние месяцы наблюдалось повышение цен на товары на мировых рынках. Средняя стоимость нефти составила $62, что на 26% больше показателя на начало года. Мировой индекс продовольственных цен вырос в январе-феврале на 3,4%, но все еще ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 2,2 процентных пункта", - подчеркнули в банке.
Валютные резервы Азербайджана на конец 2018 года составляли $44,9 млрд.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
А.Мамедов
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