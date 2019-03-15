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Дальнее зарубежье 15.03.2019 12:17

Число погибших в результате нападения на мечети в Крайстчерче достигло 49 человек

Число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч увеличилось до 49 человек, сообщает британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

Ранее сообщалось о гибели 40 человек.

Большая часть погибших - 41 человек - в мечети на Дин-Авеню в Крайстчерче. Также нападение было совершено на мечеть в Линвуде (пригород Крайстчерча).

В полиции заявили, что в связи с нападением одному человеку предъявлено обвинение в убийствах.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]