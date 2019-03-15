АЖД планируют к 2020 г наладить движение электричек из пригорода Баку до Сумгайыта

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует до конца 2019 года наладить движение электропоездов по маршруту Сабунчи (пригород Баку) -Сумгайыт, заявил глава общества Джавид Гурбанов.

«На первом этапе будет открыт маршрут электропоездов из центра Сабунчи до Баку (до ж/д станции «28 мая» - ИФ). Открытие же маршрута Сабунчи-Сумгайыт планируется до конца текущего года. Для реализации этих целей заказаны составы и два дополнительных состава доставлены в Азербайджан», - сообщил Дж.Гурбанов журналистам в пятницу.

Он отметил, что открытие рейса Сабунчи-28 мая позволит пассажирам сократить время в пути с 30 до 10-15 минут. Электрички будут курсировать каждый час.

Дж.Гурбанов также сообщил, что АЖД ведет работу по созданию подземных переходов на Абшеронском полуострове во избежание случаев столкновения автотранспортных средств и поездов и для обеспечения безопасности движения на дорогах.

Кроме того, глава АЖД сообщил, что общество в 2018 году обеспечило переселение в новое жилье с особо охраняемых зон железных дорог 700 человек, имевших незаконные жилые постройки на этой территории.

Н.Аббасова, Б.Рустамбеков





