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Дальнее зарубежье 15.03.2019 13:12

Сеул стремится не допустить срыва переговоров США-КНДР - заявление

Республика Корея будет предпринимать шаги с целью возобновления переговоров между КНДР и США, заявили в Сеуле, комментируя слова замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи о возможности приостановки американо-северокорейских переговоров.

"Трудно судить о нынешней ситуации на основе заявления Цой Сон Хи. Мы внимательно отслеживаем ситуацию", - говорится в заявлении канцелярии президента Южной Кореи в пятницу.

"При любых обстоятельствах наше правительство будет предпринимать усилия с целью возобновления переговоров между КНДР и США", - отмечается в заявлении, которое цитируют южнокорейские СМИ.

Ранее в тот же день Цой Сон Хи заявила в Пхеньяне, что власти страны решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации.

По словам замминистра, в Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.

Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшем времени объявит о своем решении относительно приостановки переговоров, сказала дипломат.

При этом Цой Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея намерена оставить за собой право проводить пуски ракет и ядерные испытания, поскольку США упустили возможность достичь договоренностей с Пхеньяном.

Замминистра иностранных дел КНДР, которая присутствовала на саммите 27-28 февраля в Ханое, описала переговорную позицию США как "эксцентричную". По ее мнению, атмосфера враждебности и недоверия между сторонами была создана из-за госсекретаря США Майка Помпео и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который завершился преждевременно и без подписания итогового документа между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]