Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны

Азербайджанская армия успешно выполнила все поставленные перед ней боевые операции в ходе широкомасштабных учений, заявил министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов.

По итогам широкомасштабных учений состоялось заседание коллегии министерства обороны с участием руководящего состава оборонного ведомства, командиров и начальников штабов воинских объединений и соединений, а также должностных офицеров. З.Гасанов выступил с докладом на тему «Уточнение задач Азербайджанской армии на 2019 учебный год», сообщает пресс-служба Минобороны.

«З.Гасанов подчеркнул, что все поставленные задачи были в полном объеме выполнены и согласно плану учений, войска успешно завершили широкомасштабные боевые операции», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что в ходе учений органы управления, оперативная подготовка войск была усовершенствована и повышена на качественно новый уровень, штабы успешно выполнили все возложенные на них задачи.

«З.Гасанов высоко оценил способности командования управлять войсками, привлеченными к учениям, и боевой дух военнослужащих. Он подчеркнул значимость проведенных учений и довел до внимания участников заседания задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на армию»,- отмечается в сообщении.

Азербайджан 11-15 марта провел широкомасштабные учения вооруженных сил с привлечением до 10 тыс. личного состава военнослужащих различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

Кроме того, в учениях были задействованы 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Ф.Исазаде