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ТЭК 15.03.2019 12:45

Поддержание нефтяных цен на фоне роста добычи в США может потребовать ужесточения квот ОПЕК+ - аналитики ЦБ

Поддержание цен на нефть на текущем уровне на фоне прогнозируемого роста производства в США может потребовать от ОПЕК+ более решительных шагов по сокращению добычи, о которых участникам соглашения будет сложно договориться, полагают аналитики Банка России.

"Мы ожидаем, что цена нефти по-прежнему будет определяться прежде всего динамикой предложения, а на нее большое влияние будут оказывать межвременные приоритеты стран ОПЕК+. С одной стороны, долгосрочный тренд на замедление роста спроса и нежелание терять долю на рынке будут стимулировать страны к ускоренной монетизации нефтяных резервов. С другой стороны, в краткосрочной перспективе страны ОПЕК вероятно будут стремиться к ограничению добычи для формирования относительно высокой цены нефти и своих доходов. Во многом такое стремление будет определяться состоянием их государственных финансов с балансирующей бюджет ценой нефти зачастую выше $60/баррель", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Строгое следование квотам, аналогичное предыдущему соглашению ОПЕК+, может вызвать рост цены нефти в ближайшие месяцы. Однако в условиях ожидаемого активного роста добычи в США поддержание цены на достигнутом уровне может потребовать дальнейшего ужесточения квот, что будет трудно согласовать странам ОПЕК+", - сказано в обзоре.

В целом, отмечают аналитики ЦБ, участники рынка ожидают, что опережающее расширение предложения в США приведет к существенному излишку на рынке, что будет оказывать понижательное давление на цену.

"Дополнительное давление на цену нефти оказывают комментарии президента США Дональда Трампа, в которых он подверг критике ОПЕК и призвал к снижению нефтяных цен. Учитывая сформировавшееся мнение о возможности влияния США на Саудовскую Аравию, инвесторы серьезно относятся к подобным высказываниям", - констатируют аналитики.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]