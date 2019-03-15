На зданиях Мельбурна зажгутся огни в память о жертвах теракта в Новой Зеландии

Министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что на зданиях в городе Мельбурн будут зажжены огни в цвета флага Новой Зеландии из-за произошедшего нападения в Крайстчерче.
Д.Эндрюс в своем Twitter отметил, что все главные здания в Мельбурне - в частности, городская библиотека и здание администрации города - будут подсвечены вечером в пятницу.
"Жители Виктории сегодня вечером поддержат Крайстчерч после такого трагичного дня. И мы должны все сообща противостоять силам в нашем обществе, которые распространяют враждебность и злость и пытаются разъединить нас", - написал Д.Эндрюс.
Ранее сообщалось, что число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч составило 49 человек.
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