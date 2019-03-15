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Дальнее зарубежье 15.03.2019 14:04

На зданиях Мельбурна зажгутся огни в память о жертвах теракта в Новой Зеландии

Министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что на зданиях в городе Мельбурн будут зажжены огни в цвета флага Новой Зеландии из-за произошедшего нападения в Крайстчерче.

Д.Эндрюс в своем Twitter отметил, что все главные здания в Мельбурне - в частности, городская библиотека и здание администрации города - будут подсвечены вечером в пятницу.

"Жители Виктории сегодня вечером поддержат Крайстчерч после такого трагичного дня. И мы должны все сообща противостоять силам в нашем обществе, которые распространяют враждебность и злость и пытаются разъединить нас", - написал Д.Эндрюс.

Ранее сообщалось, что число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч составило 49 человек.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, НОВЗЕЛАНДИЯ, ЖЕРТВЫ, ПАМЯТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]