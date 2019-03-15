Туск выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Новой Зеландии

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в новозеландском городе Крайстчерч.
"Приходят ужасающие новости из Новой Зеландии... Мы в Европе сопереживаем жертвам теракта и их семьям", - написал Д.Туск в Twitter.
"Жестокое нападение в Крайстчерче не снизит уровень толерантности и терпимости, которыми славится Новая Зеландия. Премьер-министр Джасинда Ардерн может рассчитывать на нашу солидарность", - добавил он.
Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.
По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.
Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.
Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны.
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