Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля 2019 года составляет 557,2 манатов ($327,8 по текущему курсу – ИФ), что на 7,2% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 февраля 2019 года составляет 1 млн 523,8 тыс. человек, что на 1% выше аналогичного показателя 2018 года. Из них 862,8 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 661 тыс. человек – в частном.
При этом 21,9% работников заняты в сфере образования, 18,9% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,6% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - госуправлении и обороне, социального обеспечения, 6,6% - строительстве, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 10,8% - прочих сферах экономики.
Рост номинальной зарплаты в Азербайджане в 2018 году составил 3%.
Ф.Исазаде
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
AzerGold запустило новую ЛЭП от Дашкесанской подстанции к месторождению Човдар
Азербайджан и Иран обсуждают расширение сотрудничества в сфере энергетики в многостороннем формате
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Замглавы МИД РФ призвал преодолеть разницу в менталитетах ЕС и ЕАЭС
Суд в Армении продлил арест экс-президенту страны Кочаряну до середины мая
Меркель выразила соболезнования семьям и друзьям погибших в Новой Зеландии
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»