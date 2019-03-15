Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля 2019 года составляет 557,2 манатов ($327,8 по текущему курсу – ИФ), что на 7,2% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 февраля 2019 года составляет 1 млн 523,8 тыс. человек, что на 1% выше аналогичного показателя 2018 года. Из них 862,8 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 661 тыс. человек – в частном.

При этом 21,9% работников заняты в сфере образования, 18,9% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,6% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - госуправлении и обороне, социального обеспечения, 6,6% - строительстве, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 10,8% - прочих сферах экономики.

Рост номинальной зарплаты в Азербайджане в 2018 году составил 3%.

Ф.Исазаде