Киргизия и Таджикистан создадут совместные следственные группы по инцидентам на границе

Власти Киргизии и Таджикистана создадут совместные следственные группы для расследования инцидентов на киргизско-таджикской границе 13-14 марта, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков продолжает находиться на месте событий на участке киргизско-таджикской государственной границы в Баткенской области (юг Киргизии) для проведения переговоров по урегулированию сложившейся ситуации", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в ходе прошедших 14-15 марта переговоров с таджикской стороной во главе с заместителем премьер-министра Таджикистана Азимом Иброхимом стороны предложили создать совместные следственные группы, куда войдут представители Генпрокуратуры и МВД двух стран.

"Среди населения с киргизской и таджикской сторон нет радикальных намерений, все принимаемые решения должны отвечать нашим взаимным интересам, вопрос возник не сегодня, и мы не должны обострять ситуацию", - приводит слова Ж.Разакова пресс-служба киргизского правительства.

В пресс-службе сообщили, что в пятницу переговоры с таджикской стороной по урегулированию ситуации на участке границы будут продолжены.

Ж.Разаков в четверг, находясь на месте событий, заявил журналистам, что в зоне конфликта есть провокаторы. "Безусловно, существуют провокационные силы, но мы не должны поддаваться провокациям", - приводят слова вице премьера киргизские СМИ.

Со своей стороны в МВД Киргизии сообщили, что в пятницу на встрече министров внутренних дел Киргизии Кашкара Джунушалиева и Таджикистана Рамазона Рахимзоды в селе Аксай Баткенской области было принято решение о создании двусторонней оперативно-следственной группы "для проведения объективного расследования случившегося инцидента на киргизско-таджикской границе и выявления виновников и зачинщиков конфликта".

Кроме того, по решению министров будут созданы круглосуточные патрульные группы из числа сотрудников органов внутренних дел Киргизии и Таджикистана по обеспечению общественной безопасности и безопасности граждан по усилению охраны государственных границы и об оказании помощи гражданам приграничных районов Баткенской (Киргизия) и Согдийской (Таджикистан) областей.

В пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в связи с произошедшим инцидентом на киргизско-таджикской границе, подразделения ГПС, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Представители ГПС совместно с правоохранительными органами и представителями местного самоуправления проводят разъяснительные беседы с населением приграничных районов. Обстановка на участке границы в районе местности Таш-Тушмук Баткенской области "контролируется, скоплений местных жителей не наблюдается", вместе с тем остаются закрытыми для проезда автодороги Баткен-Лейлек (Киргизия) и Исфара-Ворух (Таджиктстан), отметили в ведомстве.

13-14 марта в приграничных селах Киргизии и Таджикистана произошли столкновения местных жителей двух стран, в результате которых получили огнестрельные ранения три киргизских гражданина, в том числе один сотрудник МВД. Причиной конфликта стало строительство киргизской стороной объездной дороги Аксай - Тамдык.

По данным Минздрава Киргизии, все трое раненых были доставлены в Баткенскую областную больницу и прооперированы. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Пресс-служба погранвойск ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности - ИФ) Таджикистана, сообщала, что в результате инцидента в минувшую среду один гражданин Таджикистана погиб, несколько человек из числа граждан Таджикистана получили ранения.

14 марта в СМИ появились сообщения со ссылкой на местных жителей, что в четверг в ходе открывшейся стрельбы в таджикском эксклаве Ворух в Баткенской области Киргзии был убит еще один гражданин Таджикистана, двое получили ранения.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 марта по телефону обсудили сложившуюся ситуацию на границе.

Стороны отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.

Местность Таш-Тушмук Баткенской области, где 13 марта произошел конфликт, граничит с расположенным на территории Киргизии таджикским эксклавом Ворух.

Таш-Тушмук относится к неописанным участкам госграницы со сложным рельефом и особенным расположения домов, стоящих в шахматном порядке.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр, из них 583 уже описаны, к описанию оставшихся участков планировалось приступить в 2019 году.