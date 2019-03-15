Азербайджан в январе-феврале экспортировал нефти на $2,6 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-феврале 2019 года составил 5 млн 781,439 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-феврале 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 5 млн 781,785 тыс. тонн на сумму $2 млрд 603 млн 955,57 тыс.», - отметили в комитете.

В январе-феврале 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 3 млн 648,802 тыс. на $1 млрд 827 млн 303,52 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 58,4%, в денежном выражении – на 42,5%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова