В одном из автомобилей подозреваемых в нападении в Крайстчерче найдены взрывные устройства - полиция

Две самодельных бомбы находились в одном из автомобилей подозреваемых в атаке в городе Крайстчерч, сообщают в пятницу новозеландские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

СМИ отмечают, что ранее в полиции заявляли об обнаружении нескольких взрывных устройств, прикрепленных к автомобилям. Кроме того, стражи порядка сообщили, что провели контролируемый подрыв на железнодорожной станции в новозеландском городе Окленд, однако он не связан с атакой в городе Крайстчерч.

В мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, ранее в пятницу произошла стрельба.

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил, что в результате стрельбы погибли 49 человек.