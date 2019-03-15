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Дальнее зарубежье 15.03.2019 15:20

У ДРСМД низкие шансы на сохранение - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о низкой вероятности сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Если оценивать реально, шансы для будущего ДРСМД низкие. Одна из причин этого заключается в том, что Москва и Вашингтон больше не хотят себя ограничивать, в то время как такие страны, как Китай, Северная Корея, Индия или Пакистан, в настоящее время модернизируют свои ракеты средней дальности наземного базирования", - сказал Х.Маас в Берлине на конференции по контролю над вооружениями.

Х.Маас выразил убеждение, что "с логикой двуполярного мира холодной войны мы не можем дальше продолжать (жить - ИФ) в многополярном мире".

"Даже такие страны, как Китай, должны нести ответственность за стратегическую безопасность. Мы должны переосмыслить контроль над вооружениями. Это удастся лишь через диалог", - сказал он.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.

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Тэги: ФРГ, МИД, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]