СГБ Грузии изучает сообщения о грузинских надписях на оружии террористов в Новой Зеландии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии проверяет сообщения СМИ о том, что на оружии совершивших нападение на мечети в Новой Зеландии среди прочих были надписи на грузинском языке, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.

"На обоймах были нанесены символы и надписи на различных языках, в том числе на грузинском языке. СГБ Грузии уже сотрудничает со стратегическими партнерами с целью получения детальной информации о задержанных лицах и изъятом оружии", - говорится в документе.

По сообщению британского издания Daily Mail, на одну из изъятых у террористов в Новой Зеландии автоматных обойм были нанесены надписи на грузинском языке, в частности имена грузинского царя Давида Агмашенебели и мужа и соправителя грузинской царицы Тамары Давида Сослана (XI-XII века).

Ранее в пятницу было совершено нападение на мечеть в центре новозеландского города Крайстчерч и на мечеть в предместье этого города Линвуде. По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к нападениям. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве. Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.