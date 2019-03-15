СГБ Грузии изучает сообщения о грузинских надписях на оружии террористов в Новой Зеландии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии проверяет сообщения СМИ о том, что на оружии совершивших нападение на мечети в Новой Зеландии среди прочих были надписи на грузинском языке, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.
"На обоймах были нанесены символы и надписи на различных языках, в том числе на грузинском языке. СГБ Грузии уже сотрудничает со стратегическими партнерами с целью получения детальной информации о задержанных лицах и изъятом оружии", - говорится в документе.
По сообщению британского издания Daily Mail, на одну из изъятых у террористов в Новой Зеландии автоматных обойм были нанесены надписи на грузинском языке, в частности имена грузинского царя Давида Агмашенебели и мужа и соправителя грузинской царицы Тамары Давида Сослана (XI-XII века).
Ранее в пятницу было совершено нападение на мечеть в центре новозеландского города Крайстчерч и на мечеть в предместье этого города Линвуде. По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.
Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к нападениям. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве. Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.
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