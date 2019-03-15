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Регион 15.03.2019 13:14

СГБ Грузии изучает сообщения о грузинских надписях на оружии террористов в Новой Зеландии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии проверяет сообщения СМИ о том, что на оружии совершивших нападение на мечети в Новой Зеландии среди прочих были надписи на грузинском языке, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.

"На обоймах были нанесены символы и надписи на различных языках, в том числе на грузинском языке. СГБ Грузии уже сотрудничает со стратегическими партнерами с целью получения детальной информации о задержанных лицах и изъятом оружии", - говорится в документе.

По сообщению британского издания Daily Mail, на одну из изъятых у террористов в Новой Зеландии автоматных обойм были нанесены надписи на грузинском языке, в частности имена грузинского царя Давида Агмашенебели и мужа и соправителя грузинской царицы Тамары Давида Сослана (XI-XII века).

Ранее в пятницу было совершено нападение на мечеть в центре новозеландского города Крайстчерч и на мечеть в предместье этого города Линвуде. По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к нападениям. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве. Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СГБ, НОВЗЕЛАНДИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]