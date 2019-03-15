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Транспорт и связь 15.03.2019 13:21

В Азербайджане построят два предприятия совместно с Ираном, инвестиции в проекты составят около $10,6 млн

В Азербайджане планируется реализация двух азербайджано-иранских совместных проектов, предусматривающих организацию производства запасных частей для легковых автомобилей и производство автобусов.

В пятницу в Баку ОАО «Азермаш» и иранская компания «Etihad» подписали меморандум о взаимопонимании по строительству завода по производству автомобильных запчастей.

«Завод будет создан на территории Нефтчалинского промышленного квартала. Инвестиции в проект составят 7 млн манатов ($4,11 млн). Доля Азермаш в проекте - 50%», - сказал журналистам Э.Ахундов.

Он также отметил, что на заводе постоянной работой будет обеспечено 70 человек.

Кроме того, ОАО «Азермаш» подписало с компанией «Qartal» меморандум о взаимопонимании по строительству в Азербайджане завода по производству автобусов.

Этот завод будет построен на территории Гаджикабульского промышленного квартала, ввод его в эксплуатацию ожидается до конца 2020 года. «На первом этапе планируется производство 500 автобусов в год. Инвестиции в проект составят 11 млн манатов ($6,47 млн), доля Азермаш в проекте - 25%», - подчеркнул Э.Ахундов.

По его словам, производимые на заводе автобусы также будут направлять на экспорт в соседние страны.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Азермаш занимается производством в Азербайджане легковых автомобилей. В марте 2018 года в Нефтчалинском промышленном квартале был введен в эксплуатацию совместный азербайджано-иранский завод «Азермаш» по производству легковых автомобилей. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5. Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн. В 2018 году на заводе было произведено 1,008 тыс. автомобилей марки Khazar.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАВОД, ЗАПЧАСТИ, АВТОБУСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]