Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер

Азербайджан в 2018 году направил на сферу обороны 3,3 млрд манатов ($1,94 млрд), заявил премьер-министр Новруз Мамедов.
«В 2018 году расходы на оборону в Азербайджане увеличились на 526,8 млн манатов и составили 3,3 млрд манатов», - сказал Н.Мамедов, выступая в пятницу в парламенте с отчетом правительства за 2018 год.
По его словам, в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана за отчетный период из различных источников поступило 8,4 млн манатов. «Таким образом, в Фонде помощи ВС накоплено 96,8 млн манатов», - сказал глава правительства.
Н.Мамедов подчеркнул, что в прошлом году в Азербайджане продолжилась целенаправленная деятельность, направленная на улучшение военно-промышленного потенциала, совершенствование армейского строительства, обеспечение ВС самым современным вооружением и техникой и на повышение боевого духа личного состава ВС.
«В центре внимания находились вопросы обеспечения Вооруженных сил самой современной военной техникой. Для этого были приобретены, в том числе, высокоточные РСЗО «Полонез» и ОТРК «Лора», средствами противобаллистической обороны, БПЛА и т.д.», - отметил премьер.
По его словам, в 2018 году предприятия оборонной промышленности Азербайджана произвели 1,2 тыс. наименований продукции оборонного назначения на 250 млн манатов ($147 млн). «Экспорт продукции оборонного назначения составил на сумму 120 млн манатов ($70,6 млн)», - сказал Н.Мамедов.
Премьер-министр отметил также проведенную в мае 2018 года в Нахчыванской Автономной Республике успешную военную операцию, позволившую «освободить стратегически важные высоты и находившееся в армянской оккупации с 1992 года село Гюннют Шарурского района Нахчыванской АР».
Р.Бабаев
AzerGold запустило новую ЛЭП от Дашкесанской подстанции к месторождению Човдар
Азербайджан и Иран обсуждают расширение сотрудничества в сфере энергетики в многостороннем формате
"Аякс" сыграет с "Ювентусом", "Ливерпуль" с "Порту", "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити" и "Барселона" с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала ЛЧ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328
Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Замглавы МИД РФ призвал преодолеть разницу в менталитетах ЕС и ЕАЭС
Суд в Армении продлил арест экс-президенту страны Кочаряну до середины мая
Меркель выразила соболезнования семьям и друзьям погибших в Новой Зеландии
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»