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Оборона 15.03.2019 13:26

Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер

Азербайджан в 2018 году направил на сферу обороны 3,3 млрд манатов ($1,94 млрд), заявил премьер-министр Новруз Мамедов.

«В 2018 году расходы на оборону в Азербайджане увеличились на 526,8 млн манатов и составили 3,3 млрд манатов», - сказал Н.Мамедов, выступая в пятницу в парламенте с отчетом правительства за 2018 год.

По его словам, в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана за отчетный период из различных источников поступило 8,4 млн манатов. «Таким образом, в Фонде помощи ВС накоплено 96,8 млн манатов», - сказал глава правительства.

Н.Мамедов подчеркнул, что в прошлом году в Азербайджане продолжилась целенаправленная деятельность, направленная на улучшение военно-промышленного потенциала, совершенствование армейского строительства, обеспечение ВС самым современным вооружением и техникой и на повышение боевого духа личного состава ВС.

«В центре внимания находились вопросы обеспечения Вооруженных сил самой современной военной техникой. Для этого были приобретены, в том числе, высокоточные РСЗО «Полонез» и ОТРК «Лора», средствами противобаллистической обороны, БПЛА и т.д.», - отметил премьер.

По его словам, в 2018 году предприятия оборонной промышленности Азербайджана произвели 1,2 тыс. наименований продукции оборонного назначения на 250 млн манатов ($147 млн). «Экспорт продукции оборонного назначения составил на сумму 120 млн манатов ($70,6 млн)», - сказал Н.Мамедов.

Премьер-министр отметил также проведенную в мае 2018 года в Нахчыванской Автономной Республике успешную военную операцию, позволившую «освободить стратегически важные высоты и находившееся в армянской оккупации с 1992 года село Гюннют Шарурского района Нахчыванской АР».

Р.Бабаев

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Тэги: ОБОРОНА, РАСХОДЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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