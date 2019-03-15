МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2019г на уровне 1,4 млн б/с

Мировое энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 1,4 млн баррелей нефти в сутки, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Рост будет поддерживать большой спрос на сырье в развивающихся странах.

При этом агентство отмечает, что в четвертом квартале 2018 года темпы роста спроса на нефть несколько снизились по сравнению с третьим кварталом с 1,5 млн б/с до 0,95 млн б/с.

Одновременно МЭА предварительно фиксирует снижение товарных запасов нефти в мире.