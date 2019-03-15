МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2019г на уровне 1,4 млн б/с

Мировое энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 1,4 млн баррелей нефти в сутки, говорится в ежемесячном отчете МЭА.
Рост будет поддерживать большой спрос на сырье в развивающихся странах.
При этом агентство отмечает, что в четвертом квартале 2018 года темпы роста спроса на нефть несколько снизились по сравнению с третьим кварталом с 1,5 млн б/с до 0,95 млн б/с.
Одновременно МЭА предварительно фиксирует снижение товарных запасов нефти в мире.
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
"Аякс" сыграет с "Ювентусом", "Ливерпуль" с "Порту", "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити" и "Барселона" с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала ЛЧ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328
Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Замглавы МИД РФ призвал преодолеть разницу в менталитетах ЕС и ЕАЭС
Суд в Армении продлил арест экс-президенту страны Кочаряну до середины мая
Меркель выразила соболезнования семьям и друзьям погибших в Новой Зеландии
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»