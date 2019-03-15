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ТЭК 15.03.2019 13:34

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2019г на уровне 1,4 млн б/с

Мировое энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 1,4 млн баррелей нефти в сутки, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Рост будет поддерживать большой спрос на сырье в развивающихся странах.

При этом агентство отмечает, что в четвертом квартале 2018 года темпы роста спроса на нефть несколько снизились по сравнению с третьим кварталом с 1,5 млн б/с до 0,95 млн б/с.

Одновременно МЭА предварительно фиксирует снижение товарных запасов нефти в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, МЭА, СПРОС, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]