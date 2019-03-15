Россия воспользовалась санкциями против Венесуэлы, увеличив поставки нефти в США примерно до 150 тыс. б/с, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мы должны дождаться развития событий в Венесуэле, если произойдет коллапс производства, это может дать возможность другим производителям возместить сопоставимые объемы поставок нефти. Венесуэла в настоящее время поставляет около 400 тыс. б/с в Китай и Индию", - говорится в отчете МЭА.

"В других странах производители уже воспользовались проблемами Венесуэлы: поскольку экспорт в США упал после введения санкций, Россия воспользовалась возможностью, чтобы увеличить свои поставки в США с относительно скромных уровней до примерно 150 тыс. б/с", - отмечает агентство.

По данным агентства Bloomberg, в декабре 2018 года поставки российской нефти в США выросли до 134 тыс. б/с по сравнению с 49,5 тыс. б/с в ноябре.

В самих США, по данным МЭА, рост нефтедобычи замедлится в 2019 году с 2,2 млн б/с до 1,5 млн б/с.