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Дальнее зарубежье 15.03.2019 15:32

Меркель выразила соболезнования семьям и друзьям погибших в Новой Зеландии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования семьям и близким погибших в результате нападений на мечети в Новой Зеландии.

"Я глубоко опечалена новостями из Кристчерча. Я скорблю с новозеландцами по поводу их сограждан, которые подверглись нападению и были убиты из-за расистской ненависти во время мирной молитвы в своих мечетях. Мы вместе противостоим подобным террористическим актам", - процитировал А.Меркель представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в своем аккаунте в Twitter.

Ранее свои соболезнования семьям и близким погибших в результате нападений на мечети в Новой Зеландии также выразил глава германского МИД Хайко Маас.

"Ужасная террористическая атака в Кристчерче затронула мирно молящихся мусульман. Когда людей убивают исключительно из-за их религии, это нападение на нас всех. Мы вместе стоим на стороне жертв. Крепись, Новая Зеландия!", - написал в Х.Маас своем аккаунте в Twitter.

Ранее в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил о 49 погибших в результате стрельбы.

Впоследствии по этому делу были арестованы три человека.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, НОВЗЕЛАНДИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]