Президент Франции соболезнует в связи с терактами в Новой Зеландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в новозеландском городе Крайстчерч.

"Все наши мысли с жертвами этих гнусных преступлений против мечетей в Крайстчерче в Новой Зеландии и их близкими. Франция выступает против любой формы экстремизма и действует совместно с партнерами против терроризма в мире", - написал он на своей страничке Twitter.

Жертвами нападений на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч, совершенных ранее в пятницу, стали 49 человек, еще 48 человек получили ранения, более 20 из них - тяжелые.