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Дальнее зарубежье 15.03.2019 15:00

Президент Франции соболезнует в связи с терактами в Новой Зеландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в новозеландском городе Крайстчерч.

"Все наши мысли с жертвами этих гнусных преступлений против мечетей в Крайстчерче в Новой Зеландии и их близкими. Франция выступает против любой формы экстремизма и действует совместно с партнерами против терроризма в мире", - написал он на своей страничке Twitter.

Жертвами нападений на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч, совершенных ранее в пятницу, стали 49 человек, еще 48 человек получили ранения, более 20 из них - тяжелые.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НОВЗЕЛАНДИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]