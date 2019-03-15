АЖД в 2018г построили 14 км участка ж/д Леки-Габала

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2018 году осуществило строительство 14-тикилометрового участка железной дороги Леки-Габала, заявил премьер-министр Новруз Мамедов.
"В рамках первого этапа строительства железной дороги Леки-Габала, общей протяженностью в 43 км, было завершено строительство участка в 14 км", - сказал Н.Мамедов, выступая в пятницу в парламенте с отчетом правительства за 2018 год.
По его словам, на конец 2018 года капитально отремонтировано 593,3 км из 600 км железной дороги Баку-Боюк Кясик.
В декабре 2018 года президент Ильхам Алиев распорядился о выделении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» из госбюджета 30 млн манатов на строительство железной дороги Леки-Габала.
А.Мамедов, Р.Бабаев
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
"Аякс" сыграет с "Ювентусом", "Ливерпуль" с "Порту", "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити" и "Барселона" с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала ЛЧ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328
Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Замглавы МИД РФ призвал преодолеть разницу в менталитетах ЕС и ЕАЭС
Суд в Армении продлил арест экс-президенту страны Кочаряну до середины мая
Меркель выразила соболезнования семьям и друзьям погибших в Новой Зеландии
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»