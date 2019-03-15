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Транспорт и связь 15.03.2019 14:05

АЖД в 2018г построили 14 км участка ж/д Леки-Габала

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2018 году осуществило строительство 14-тикилометрового участка железной дороги Леки-Габала, заявил премьер-министр Новруз Мамедов.

"В рамках первого этапа строительства железной дороги Леки-Габала, общей протяженностью в 43 км, было завершено строительство участка в 14 км", - сказал Н.Мамедов, выступая в пятницу в парламенте с отчетом правительства за 2018 год.

По его словам, на конец 2018 года капитально отремонтировано 593,3 км из 600 км железной дороги Баку-Боюк Кясик.

В декабре 2018 года президент Ильхам Алиев распорядился о выделении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» из госбюджета 30 млн манатов на строительство железной дороги Леки-Габала.

А.Мамедов, Р.Бабаев

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Тэги: АЖД, ДОРОГА, СТТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]