АЖД в 2018г построили 14 км участка ж/д Леки-Габала

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2018 году осуществило строительство 14-тикилометрового участка железной дороги Леки-Габала, заявил премьер-министр Новруз Мамедов.

"В рамках первого этапа строительства железной дороги Леки-Габала, общей протяженностью в 43 км, было завершено строительство участка в 14 км", - сказал Н.Мамедов, выступая в пятницу в парламенте с отчетом правительства за 2018 год.

По его словам, на конец 2018 года капитально отремонтировано 593,3 км из 600 км железной дороги Баку-Боюк Кясик.

В декабре 2018 года президент Ильхам Алиев распорядился о выделении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» из госбюджета 30 млн манатов на строительство железной дороги Леки-Габала.

А.Мамедов, Р.Бабаев