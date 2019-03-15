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ТЭК 15.03.2019 14:15

Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт газа почти в 10 раз, доходы – в 7,2 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-февраль 2019 года составил 2 млрд 19 млн 599,2 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-феврале 2019 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 2 млрд 19 млн 599,2 тыс. кубометров на сумму $212 млн 357,69 тыс.», - отметили в комитете.

В январе-феврале 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 205 млн 48,95 тыс. кубометров на $29 млн 428,88 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении в 9,8 раз, в денежном выражении – в 7,2 раза.

В 2018 году экспорт задекларированных на таможне объемов азербайджанского газа составил 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПРОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]