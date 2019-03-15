Во Франции и Британии усиливают меры безопасности после нападения на мечеть в Новой Зеландии

Французские и британские власти принимают дополнительные меры для охраны религиозных мест, после произошедшей в Крайстчерче атаки против двух мечетей, передают в пятницу западные СМИ.

"Дополнительное патрулирование осуществляется вблизи мест, имеющих религиозное значение", - написал в Twitter министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Между тем шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что в Великобритании также усиливают меры безопасности. В частности, речь идет о дополнительной охране мечетей, а также о рекомендациях соблюдать предосторожность адептам всех религий.

Кроме того, он выразил готовность оказать помощь Новой Зеландии в расследовании произошедшей трагедии.

"Наша международная сеть из сотрудников в сфере антитеррора готова поддержать наших коллег в Новой Зеландии в ответных мерах и в расследовании этой ужасной атаки", - сказал Н.Басу.

Ранее сообщалось, что число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч составило 49 человек.