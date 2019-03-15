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Дальнее зарубежье 15.03.2019 16:18

Во Франции и Британии усиливают меры безопасности после нападения на мечеть в Новой Зеландии

Французские и британские власти принимают дополнительные меры для охраны религиозных мест, после произошедшей в Крайстчерче атаки против двух мечетей, передают в пятницу западные СМИ.

"Дополнительное патрулирование осуществляется вблизи мест, имеющих религиозное значение", - написал в Twitter министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Между тем шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что в Великобритании также усиливают меры безопасности. В частности, речь идет о дополнительной охране мечетей, а также о рекомендациях соблюдать предосторожность адептам всех религий.

Кроме того, он выразил готовность оказать помощь Новой Зеландии в расследовании произошедшей трагедии.

"Наша международная сеть из сотрудников в сфере антитеррора готова поддержать наших коллег в Новой Зеландии в ответных мерах и в расследовании этой ужасной атаки", - сказал Н.Басу.

Ранее сообщалось, что число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч составило 49 человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]