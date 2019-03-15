ШОС должна наладить мониторинг информбезопасности в Интернете, считают в Ташкенте

Региональной антитеррористической структуре (РАТС) ШОС необходимо обеспечить мониторинг информационной безопасности в Интернете, заявил секретарь Совета национальной безопасности Узбекистана Виктор Махмудов.
"Необходимы совместные меры по налаживанию в рамках РАТС системы мониторинга обеспечения информационной безопасности в системе Интернет - одному из главных каналов вербовки и радикализации населения наших государств, особенно молодежи" - сказал В.Махмудов в пятницу на церемонии открытия нового здания РАТС и 15-летия со дня создания этой организации.
В этой связи он отметил важность подписания в 2018 году решения Совета РАТС о мониторинге возникающих угроз террористического, сепаратистского и экстремистского характера в глобальном информационном пространстве.
В.Махмудов назвал важной работу РАТС по обновлению перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории стран ШОС, а также единого реестра лиц, объявленных в международный розыск за совершение преступлений террористического, сепаратистского и экстремистского характера.
Первый замдиректора ФСБ России, председатель Совета РАТС ШОС Сергей Смирнов сказал, что за 15 лет деятельности РАТС "внесён существенный вклад в создание эффективной и надежной системы взаимодействия компетентных органов ШОС в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом".
По его словам, "актуальной задачей становится нахождение такой модели взаимодействия, которая сочетала бы в себе поиск совместных путей обеспечения безопасности и процветание наших стран"
Директор РАТС ШОС Джумахон Гиезов сказал, что открытие нового здания РАТС является "наглядным свидетельством и символом расширения и укрепления ШОС"
В Ташкенте проходит очередное заседание Совета РАТС ШОС. В его работе принимают участие представители восьми государств-членов ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан), а также стран-наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия).
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
Намеченная ранее встреча министров энергетики РФ и Венесуэлы в Баку не состоится - источник
Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $66,8 за баррель
Операционные и капитальные расходы ЗАО Canub Qaz Dehlizi по проекту ЮГК в 2019-2020гг составят $700 млн
Количество заключенных браков в Азербайджане в январе в 3,1 раза превысило число разводов
Президент Азербайджана осудил теракт в Новой Зеландии, поддерживает международные усилия по борьбе с терроризмом
В Азербайджане начала работу участковая избирательная комиссия в связи с выборами президента Украины
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»