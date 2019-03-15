ШОС должна наладить мониторинг информбезопасности в Интернете, считают в Ташкенте

Региональной антитеррористической структуре (РАТС) ШОС необходимо обеспечить мониторинг информационной безопасности в Интернете, заявил секретарь Совета национальной безопасности Узбекистана Виктор Махмудов.

"Необходимы совместные меры по налаживанию в рамках РАТС системы мониторинга обеспечения информационной безопасности в системе Интернет - одному из главных каналов вербовки и радикализации населения наших государств, особенно молодежи" - сказал В.Махмудов в пятницу на церемонии открытия нового здания РАТС и 15-летия со дня создания этой организации.

В этой связи он отметил важность подписания в 2018 году решения Совета РАТС о мониторинге возникающих угроз террористического, сепаратистского и экстремистского характера в глобальном информационном пространстве.

В.Махмудов назвал важной работу РАТС по обновлению перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории стран ШОС, а также единого реестра лиц, объявленных в международный розыск за совершение преступлений террористического, сепаратистского и экстремистского характера.

Первый замдиректора ФСБ России, председатель Совета РАТС ШОС Сергей Смирнов сказал, что за 15 лет деятельности РАТС "внесён существенный вклад в создание эффективной и надежной системы взаимодействия компетентных органов ШОС в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом".

По его словам, "актуальной задачей становится нахождение такой модели взаимодействия, которая сочетала бы в себе поиск совместных путей обеспечения безопасности и процветание наших стран"

Директор РАТС ШОС Джумахон Гиезов сказал, что открытие нового здания РАТС является "наглядным свидетельством и символом расширения и укрепления ШОС"

В Ташкенте проходит очередное заседание Совета РАТС ШОС. В его работе принимают участие представители восьми государств-членов ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан), а также стран-наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия).