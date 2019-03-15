Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.026 GBR   2.2516 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.61 0.35 Brent 67.23 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.03.2019 16:31

ШОС должна наладить мониторинг информбезопасности в Интернете, считают в Ташкенте

Региональной антитеррористической структуре (РАТС) ШОС необходимо обеспечить мониторинг информационной безопасности в Интернете, заявил секретарь Совета национальной безопасности Узбекистана Виктор Махмудов.

"Необходимы совместные меры по налаживанию в рамках РАТС системы мониторинга обеспечения информационной безопасности в системе Интернет - одному из главных каналов вербовки и радикализации населения наших государств, особенно молодежи" - сказал В.Махмудов в пятницу на церемонии открытия нового здания РАТС и 15-летия со дня создания этой организации.

В этой связи он отметил важность подписания в 2018 году решения Совета РАТС о мониторинге возникающих угроз террористического, сепаратистского и экстремистского характера в глобальном информационном пространстве.

В.Махмудов назвал важной работу РАТС по обновлению перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории стран ШОС, а также единого реестра лиц, объявленных в международный розыск за совершение преступлений террористического, сепаратистского и экстремистского характера.

Первый замдиректора ФСБ России, председатель Совета РАТС ШОС Сергей Смирнов сказал, что за 15 лет деятельности РАТС "внесён существенный вклад в создание эффективной и надежной системы взаимодействия компетентных органов ШОС в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом".

По его словам, "актуальной задачей становится нахождение такой модели взаимодействия, которая сочетала бы в себе поиск совместных путей обеспечения безопасности и процветание наших стран"

Директор РАТС ШОС Джумахон Гиезов сказал, что открытие нового здания РАТС является "наглядным свидетельством и символом расширения и укрепления ШОС"

В Ташкенте проходит очередное заседание Совета РАТС ШОС. В его работе принимают участие представители восьми государств-членов ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан), а также стран-наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШОС, ИНТЕРНЕТ, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


Сотрудничество в рамках ШОС имеет огромный потенциал - президент Узбекистана Центр "народной дипломатии" ШОС создают в Узбекистане Совещание председателей Верховных судов стран ШОС пройдет в Ташкенте Министры юстиции стран ШОС в октябре встретятся в Ташкенте Страны ШОС объявили в розыск более 3 тыс. террористов В странах ШОС за год заблокировали доступ к 100 тыс. экстремистских сайтов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]